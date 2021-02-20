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Срок домашнего ареста адвоката Колесниковой Ильи Салея продлен до 16 апреля

Срок домашнего ареста адвоката Марии Колесниковой и юриста штаба Виктора Бабарико Ильи Салея продлен до 16 апреля, сообщили в штабе экс-претендента на пост президента Беларуси Бабарико в субботу.



"Илья все еще под домашним арестом. 16 февраля истекал срок меры пресечения, но домашний арест продлили до 16 апреля", - говорится в сообщении в telegram-канале штаба.

Илья Салей - юрист избирательного штаба Виктора Бабарико, адвокат члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой. Он был задержан 9 сентября в рамках возбужденного Генпрокуратурой Беларуси уголовного дела по ч.3 ст.361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

По данному делу также были арестованы члены президиума Координационного совета Мария Колесникова и Максим Знак, а бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская позже объявлена в межгосударственный розыск.

Салей был одним из участников состоявшейся 10 октября прошлого года встречи в СИЗО КГБ Александра Лукашенко с рядом задержанных представителей оппозиции. На следующий день стало известно об изменении меры пресечения двум другим участникам этой встречи - директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и члену инициативной группы по сбору подписей штаба Бабарико Юрию Воскресенскому.

19 октября стало известно, что Салея перевели из СИЗО под домашний арест. В декабре Генпрокуратура продлила срок меры пресечения до 16 февраля 2021 года.
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