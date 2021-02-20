«Сейчас ведутся переговоры на разных уровнях с администрацией президента США Джо Байдена. И такая встреча обсуждается. Самое большое препятствие – это, конечно, коронавирус», – рассказала в эксклюзивном интервью «Брестской газете» экс-кандидат в президенты Беларуси. – Я надеюсь, что встреча скоро состоится. Как только снимут локдаун в США».





Говоря о роли США в разрешении белорусского кризиса, она напомнила о заявлении Джо Байдена о ситуации в нашей стране и о принятии в конце 2020 года «Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси». Тихановская убеждена, что президент Джо Байден остается верен своему заявлению и занятой позиции. Она также ожидает, что США, Канада, Евросоюз объединят свои усилия с целью дальнейшего давления на белорусский правящий режим, поддержки белорусов, установления в стране законных прав и свобод.





По словам Светланы, у нее в условиях пандемии коронавирусной инфекции было больше международных встреч, чем у кого-либо из политических лидеров других стран. «Нас готовы принимать, нас приглашают, понимая, что наш вопрос срочный», – подчеркнула она.





Ведь каждый день в Беларуси – это новые репрессии, обыски, задержания, приговоры, сроки заключения, усугубление политического кризиса, ухудшение экономической ситуации, снижение уровня жизни граждан страны. Зная это, лидеры мирового сообщества выражают готовность обсуждать белорусскую проблематику и искать выходы из складывающейся ситуации.

Светлана рассказала, что на такие встречи она ездит с международной командой. Ее состав может меняться в зависимости от страны посещения.





По ее признанию у нее сложились теплые отношения с Джули Фишер, назначенным Белым домом послом в Беларуси. Их первая встреча 4 февраля в Вильнюсе длилась около четырех часов.





«Поговорили о личном, плотно поговорили о работе в Беларуси. Она знает всё, она знает ситуацию», – говорит Тихановская. – Посмотрим, какие будут дальше действия. Сейчас она уехала с докладом, мы ждем решения».





Светлана Тихановская и Джули Фишер в Вильнюсе во время возложения венков к могиле участников восстания под руководством Кастуся Калиновского. Фото предоставлено пресс-службой экс-кандидата в президенты Беларуси.





В ходе нашей часовой беседы со Светланой Тихановской мы не могли не задать вопрос о ее первом опыте встреч с европейскими политическими лидерами. Она призналась, что поначалу была некоторая неуверенность: «Они же очень высокие чиновники, а я обычный человек, пусть даже и представитель белорусского народа. Но когда ты понимаешь, что люди на самом деле хотят помочь, что они не смотрят на тебя сверху вниз, как к этому привыкли в Беларуси, этот страх улетучился. Очень быстро понимаешь, что коль тебя принимают, ты должна сказать максимум – о нашей боли, о насилии над людьми, рассказать о конкретных ситуациях и проблемах».





Светлана отметила, что все, с кем она встречалась, относятся к ней как к представителю народа. По ее словам, президенты, вице-президенты, премьер-министры, хотя и являются чиновниками самого высокого уровня, воспринимают ее как равную. Они уважают и поддерживают выбор белорусского народа.



