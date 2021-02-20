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Лавров прокомментировал тему интеграции России и Беларуси: «Все будет известно очень скоро»

В преддверии переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые запланированы на 22 февраля, Сергей Лавров дал комментарий телеканалу РБК, пишет ТАСС.



Так глава российской дипломатии попросил «не забегать вперед», комментируя возможные договоренности по интеграции России и Беларуси.

В то же время он подчеркнул, что интеграция с официальным Минском будет проходить согласно договоренностям, к которым Лукашенко и Путин могут прийти во время переговоров.

Лавров заметил, что читал высказывания Лукашенко о том, что «президент Беларуси не видит никаких препятствий для углубления интеграции с Россией». И уточнил:

- Как они согласуют с президентом России Владимиром Путиным, так и будут двигаться. До переговоров осталось два дня. Думаю, забегать вперед нет смысла, все будет известно очень скоро, - подчеркнул Лавров.

Кроме того, Лавров не стал скрывать, что есть желающие увидеть подтверждение того, что многовекторная политика Минска, говорит о его «ненадежности как партнера и союзника». С этим глава российского МИДа не согласился и уточнил, что в Совете Европы, где Беларусь еще не является государством-членом, Россия выступает за установление отношений с Минском.

- Мы всегда были за то, чтобы у Беларуси были нормальные отношения с западными соседями, - резюмировал он.
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