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Зачем Лукашенко едет к Путину? Версия экс-кандидата в президенты Терещенко

Объявленная в феврале встреча с Путиным станет первой после сентябрьских переговоров в Сочи, на которой Лукашенко якобы взял на себя ряд обязательств по «конституционной реформе» и выходу из политического кризиса.


Если Лукашенко летит в Москву не за деньгами, то за чем?

Свою версию Беларускай праўдзе высказал бывший кандидат в президенты Виктор Терещенко.

- Мне кажется, на повестке дня стоят три вопроса.

Первое – самосохранение Лукашенко, то есть, дорожная карта по выходу из политического тупика, которую должен принять Путин. Дорожная карта уже другая, чем в сентябре прошлого года. Конституция будет разрабатываться в течение пяти лет – ведь никто не сказал, что она будет подготовлена в этом году и, главное, кем будет подготовлена. Ее будут готовить те люди, которые были на планерке – как известно, делегатов никто не выбирал, собрания не проводились, на ВНС присутствовали исключительно назначенные люди.

Вторая задача – добиться поддержки со стороны России в своей легализацию перед мировым сообществом на ближайшие пять лет.

Выполнение обеих задач выглядит проблематичным.

И третье – деньги.

Вот три главных вопроса, с которыми Лукашенко летит к Путину: он хочет сохранить себя, команду, которую он перетрахивает, как может, и получить деньги.

- Зачем Путину давать деньги Лукашенко, который, судя по всему, не выполнил сентябрьские договоренности?

- Лукашенко будет бить себя в грудь и убеждать Путина в том, что спас Россию, приняв на себя удар так называемой оппозиции. Хотя все это выдумки, думаю, именно так будет звучать обоснование к просьбе помочь деньгами. И три миллиарда не спасут беларускую экономику – проедим, да и все.

Россия допустила серьезнейшую ошибку, взяв на себя проблемы Лукашенко. Как только 10 августа в 12 часов Путин объявил о его поддержке, в течение месяца половина беларусов повернулась к России не просто боком, а мягким местом. Вопрос: зачем козе баян?
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