



Если Лукашенко летит в Москву не за деньгами, то за чем?





Свою версию Беларускай праўдзе высказал бывший кандидат в президенты Виктор Терещенко.





- Мне кажется, на повестке дня стоят три вопроса.





Первое – самосохранение Лукашенко, то есть, дорожная карта по выходу из политического тупика, которую должен принять Путин. Дорожная карта уже другая, чем в сентябре прошлого года. Конституция будет разрабатываться в течение пяти лет – ведь никто не сказал, что она будет подготовлена в этом году и, главное, кем будет подготовлена. Ее будут готовить те люди, которые были на планерке – как известно, делегатов никто не выбирал, собрания не проводились, на ВНС присутствовали исключительно назначенные люди.





Вторая задача – добиться поддержки со стороны России в своей легализацию перед мировым сообществом на ближайшие пять лет.





Выполнение обеих задач выглядит проблематичным.





И третье – деньги.





Вот три главных вопроса, с которыми Лукашенко летит к Путину: он хочет сохранить себя, команду, которую он перетрахивает, как может, и получить деньги.





- Зачем Путину давать деньги Лукашенко, который, судя по всему, не выполнил сентябрьские договоренности?





- Лукашенко будет бить себя в грудь и убеждать Путина в том, что спас Россию, приняв на себя удар так называемой оппозиции. Хотя все это выдумки, думаю, именно так будет звучать обоснование к просьбе помочь деньгами. И три миллиарда не спасут беларускую экономику – проедим, да и все.





Россия допустила серьезнейшую ошибку, взяв на себя проблемы Лукашенко. Как только 10 августа в 12 часов Путин объявил о его поддержке, в течение месяца половина беларусов повернулась к России не просто боком, а мягким местом. Вопрос: зачем козе баян?