Адвокат заявил, что Навального могут этапировать в колонию сразу после решения суда
Алексея Навального могут этапировать в колонию сразу после решения Мосгорсуда о замене ему условного срока на реальный. Об этом ТАСС заявил его адвокат Вадим Кобзев, пишет ТАСС.
"Теоретически, его могли отправить еще после решения первой инстанции. Навального могут отправить в колонию и сегодня, а могут - после решения по делу о клевете. Мы не знаем точно, когда это произойдет", - сказал Кобзев.
По словам Кобзева, сторона защиты Навального обжалует решение Мосгорсуда о замене ему условного срока по делу "Ир Роше" на реальный.
"Конечно, мы подадим кассационную жалобу на сегодняшнее решение Мосгорсуда", - сказал он.
Навальный проведет в колонии чуть более 2,5 года с учетом сегодняшнего решения Мосгорсуда, отметил адвокат.
12:26 20/02/2021
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