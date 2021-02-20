5 миллиардов до транзита?

Игра в бесконечную поддежку кажется рискованной даже для Кремля, склонного к авантюрным решениям. Между столицами союзных государств очень много недосказанного, взаимных обид и претензий, эмоций и скрытых конфликтов, а сам белорусский руководитель отличается слабопредсказуемым поведением. Выделение новых кредитов белорусскому режиму будет означать безоговорочное признание его полной легитимности с отказом от возможности впоследствии скорректировать курс. То есть, если Путин на это пойдет, он станет в какой-то степени заложником выживаемости Лукашенко: если тот потеряет власть, что вполне вероятно несмотря ни на что, риск состоит не только в деньгах, но и в дальнейшем расположении белорусского народа, которое итак ощутимо тает – выделение поддержки режиму, утратившему легитимность в глазах белорусов, иначе, как антибелорусское действие, тяжело трактовать.





Но тут появляется очень интересный момент. Возвращаемся к сказанному: решение о выделении Беларуси средств на строительство АЭС принималось еще тогда, когда Лукашенко был легитимен. Равно как и решение о кредите, принятое в Сочи – в тот момент официальные полномочия правителя еще не истекли.





Получается, что эти 5 миллиардов формально можно перечислять Минску на основе старых, легитимных соглашений, и всегда этими соглашениями прикрыться.

Сейчас речь идет о выделении 3 миллиардов, всего их – 5.

Именно эта сумма – предельный объем того, что Москва может себе позволить выделить на поддержку Лукашенко до наступления одного из двух вариантов развязки вопроса: либо транзит власти, либо полное не только на словах, но и фактическое признание и готовность поддерживать Лукашенко несмотря ни на что, с утратой большинства рычагов влияния непосредственно на Беларусь и белорусов и признанием действующего правителя пожизненно за ней «смотрящим» (с непонятной перспективой, что будет после).





Принимать быстрые решения по сложному белорусскому вопросу не хочет никто, в том числе и Путин. Сегодня у него есть инструмент растянутого влияния без потери контроля: те самые уже согласованные 5 миллиардов. Возможно, не пачками по 3 и 2, но по 1 миллиарду он будет подбрасывать в Минск, наблюдая за ситуацией.





Однако окончательное решение «или – или» принять все же придется: или вместе и навсегда, чтобы не случилось, или полный отказ от помощи с фактическим признанием нелегитимности, после чего - неизбежный экономический и политический крах белорусского режима.