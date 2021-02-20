Независимый профсоюз РЭП не стал исключением. Обыск в минском офисе профсоюза длился более 5 часов.





Что инкриминируют, почему пришли, откуда патрон в диване и чего ожидать дальше?





Об этом порталу praca-by.info рассказал председатель независимого профсоюза РЭП Василий Завадский.





— Во сколько начался обыск, и кто его проводил?





— Утром в Facebook прочитал: проходят обыски у журналистов, но, к сожалению, это наша обыденность. Я приехал в 10:00 на офис, где уже был Геннадий Федынич, сотрудники милиции и понятые. Они вели себя достаточно корректно. Сказали, должны подъехать специально обученные люди, которые произведут обыск. В 13:00 приехали сотрудники уголовного розыска, так они представились, и преступили… Действовали они по постановлению Следственного Комитета, заверенного заместителем генерального прокурора. В постановлении было указано: обыски проходят в рамках уголовного дела по ст. 342 УК РБ (прим. ред: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), к которому профсоюз РЭП может быть причастен.









— Какие материалы и техника были изъяты во время обыска?





— Изъяты все ноутбуки в количестве 5-и штук, жесткие диски со стационарных компьютеров (достаточно много). Забрали мобильные телефоны у тех, кто в момент обыска находился на офисе: у меня, Геннадия Федынича и у волонтера РЭП Вацлава Орешко. Конфисковали большое количество агитационных и информационных материалов и документацию, в том числе текущую финансовую документацию. Людей, проводивших обыск, очень заинтересовала небольшая сумма денег, найденная в сейфе. Начали задавать вопросы… Задокументировали «находку» в протокол. Но это были мои личные деньги. С большим азартом изымали и всю бело-красно-белую символику. Нашему профсоюзу более 30 лет. За это время скопилось множество разных материалов.





— Расскажите об истории с «найденным за диваном патроном».





— Я свое мнение уже написал в Facebook. И не меняю его. Этот патрон мог оказаться в диване точно так же, как выпавший из кармана человека кошелек, который сидел и пил чай. На офисе бывало много людей. Но, чтобы у кого-то вот так случайно выпал патрон из кармана — я не представляю. Поэтому я расцениваю это как провокацию, цель которой мне не ясна. Но хочу подчеркнуть: я не утверждаю, что этот патрон подложили сотрудники, проводящие обыск. У меня нет оснований так говорить.





— 16 февраля проходили обыски у Андрея Стрижака (волонтера РЭП), это может быть связано с РЭП?





— Обыски вчера прошли в квартирах и у Андрея Комлика-Яматина, и Игоря Алексеевича Комлика (представитель РЭП по Минску). Андрей Стрижак не был штатным сотрудником РЭП. Люди, которые проводили обыск, задавали вопросы по этому человеку. Но этот вопрос обсуждался не со мной.





— После обыска на офисе РЭП, проводились ли такого рода мероприятия у вас дома?





- Нет.





— По вашему мнению, как ситуация будет развиваться дальше?





— В тех условиях, в которых мы сейчас существуем, очень сложно гадать. Если же следовать «Букве закона» — после проведения экспертизы (проверки), в случае появления вопросов по изъятым материалам, нас должны вызвать на допрос. Я повторюсь, так должно быть, если действовать в правовом русле. Однако вторжение в офис профсоюза — уже нарушение закона. Поэтому, как будут развиваться события на самом деле — сложно спрогнозировать.





— Вам не говорили, сколько по времени будет длиться проверка изъятых материалов?





— Нет. Было сказано, что в настоящее время их (сотрудников СК) задача — провести обыск, изъять все, что представляет интерес и передать это в следственный комитет. А там примут решение, что делать дальше.





— Как вы оцениваете ситуацию с обысками по всей Беларуси?





— Я считаю, это давление на все независимое: на людей и организации, которые высказывают независимые мнения — во-первых. Во-вторых, это очередная атака на независимый профсоюз. Рискну сказать на один из самых «зубастых». Насколько мне известно, обыски проводились только в одном независимом профсоюзе — в РЭП. На счет других нет информации. Но, если не будет солидарности — боюсь, мы движемся в очень негативном направлении…



