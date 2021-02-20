Иван Носкевич. Скриншот видео СК

Речь идет о «протестных» уголовных делах, как их назвал Носкевич, то есть делах против участников протеста и противников действующей власти. Четверть из них уже «отрасследована», отметил он.





«На сегодняшний день, начиная с 9 августа, нами зарегистрировано 2300 преступлений экстремистской направленности. Из них 557 уголовных дел и эпизодов преступной деятельности отрасследованы и переданы прокурору для направления в суд. Претензий по качеству расследования в подразделения Следственного комитета не поступало», — заявил Носкевич.





Пресс-служба СК также отмечает, что именно на выявлении, пресечении и расследовании «криминальных проявлений», связанных с протестами, с августа 2020-го сконцентрированы основные усилия СК. Утверждается, что такие дела сопряжены с массовыми беспорядками, повреждением имущества, сопротивлением, насилием и угрозами против должностных лиц.





Большинство дел связаны именно с последним пунктом. Из 298 «протестных» уголовных дел, которые были переданы в прокуратуру на конец 2020 года, 95 были по фактам насилия или угрозы насилием в отношении сотрудников милиции (ст. 364 УК). 48 дел было по статье о хулиганстве, столько же — по статье об оскорблении представителя власти. По статье 342 УК о действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в прокуратуру передано 39 дел.





В СК уже заявили, что таким уголовным делам они посвятят весь 2021 год.



