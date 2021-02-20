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Максим Знак - среди лучших юристов рейтингового агентства Chambers and Partners

Находящийся в СИЗО белорусский адвокат Максим Знак попал в список лучших юристов престижного рейтингового агентства Chambers and Partners по итогам 2020 года.



Агентство Chambers and Partners составляет международные рейтинги в юридической отрасли и базируется в Великобритании. Рейтинги юридических компаний, которые готовит это агентство, считаются одними из самых престижных.

Недавно агентство Chambers and Partners обновило свои рейтинги юристов по итогам 2020 года.

Одним из лидеров рейтинга Chambers Global 2020 по Беларуси в категориях «Разрешение споров» и «Корпоративная/коммерческая практика» стал Максим Знак.

Об этом у себя на странице в FB сообщил адвокат Сергей Зикрацкий.

Максим Знак представлен сразу двух категориях. В категории: «Разрешение споров» он представлен наряду с еще 32 юристами из Беларуси. В категории «Корпоративная/коммерческая практика» названо 16 юристов из Беларуси.

В характеристике Максима Знака агентство отмечает, что адвокат «консультирует корпорации по инвестиционным проектам», и «клиенты также извлекают выгоду из его опыта в разрешении споров». Также агентство отмечает его опыт в делах о взыскании долгов и помощь клиентам в спорах акционеров.

The Chambers Global Guide ранжирует лучших юристов и юридические фирмы в более чем 200 юрисдикциях по всему миру. В обзор 2021 года включены 1656 юристов и 367 фирм.
Thinktanks.by
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