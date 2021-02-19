Заключенный поднял бело-красно-белый флаг в Горецкой колонии. Ему грозит новый срок
Политзаключенный Михаил Жемчужный, освободившийся сегодня из Горецкой колонии, рассказал Радыё Свабода, что 28 сентября один из заключенных развернул бело-красно-белый флаг на площадке, где зэкам нельзя находиться.
Освободившийся из Горецкой колонии политзаключенный рассказал, что другой зэк развернул там бело-красно-белый флаг. За это ему могут увеличить срок
За этот поступок он отбыл 20 суток в штрафном изоляторе в качестве злостного нарушителя, а теперь ему еще и могут добавить год или два к сроку заключения. Мужчина должен был выйти на свободу 17 мая.
Михаил Жемчужный был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы в 2015 году. Суд признал его виновным в подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе — повторно; даче взятки и даче взятки повторно.
09:00 20/02/2021
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