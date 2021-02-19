



Освободившийся из Горецкой колонии политзаключенный рассказал, что другой зэк развернул там бело-красно-белый флаг. За это ему могут увеличить срок





За этот поступок он отбыл 20 суток в штрафном изоляторе в качестве злостного нарушителя, а теперь ему еще и могут добавить год или два к сроку заключения. Мужчина должен был выйти на свободу 17 мая.





Михаил Жемчужный был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы в 2015 году. Суд признал его виновным в подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе — повторно; даче взятки и даче взятки повторно.