Лукашенко подтвердил грядущую встречу с Путиным в Сочи, правда уточнил, что не едет туда «чего-то просить». И это правда, ведь вопрос стоит не про "чего-то", а про "очень много", пишет политолог, основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.





октябрьском посте "Три макрозадачи Лукашенко" писал: «В свете абсолютной цели обеспечить себе политическую выживаемость, у Лукашенко на ближайшую перспективу три основные задачи: утихомирить протесты и акты гражданского сопротивления, увести внимание на подконтрольный процесс “конституционных изменений” и не допустить экономического обвала».





АГЛ считает, что первые две макрозадачи худо-бедно закрыты (так называемый период "временного победоносия"), дело – за третьей. А для этого надо очень много российских денег.





Так было в прошлом, 2020 году, фото РИА новости





За прошлый год, чтобы показать всему миру как Беларусь лучше всех одолела эпидемию, предприятия отлично сработали на склад. Это не решило никакие принципиальные экономические проблемы, лишь усугубило их и отложило расплату за экономические извращения на более поздний срок. К тому же силовики-управленцы подорвали инвестиционную привлекательность страны, а также доверие население и бизнеса ко всяким госорганам.

Продавать России нечего, кроме заверений в верности и кусков суверенитета во внешней и оборонной политике, а также в рамках дорожных карт "углубленной интеграции".





Конкретные обещания по внешней и оборонной политике на ВНС уже прозвучали, кроме этого и транзит нефтепродуктов и калийных удобрений на российские порты переправляют (или, по крайней мере, серьезно грозятся это сделать).





Однако Кремль желает большего: унификации белорусского права практически во всех отраслях с российскими нормами, а также документального закрепления красивых слов и обещаний в обозначенных сферах.





На кону, среди прочего, – одобрение Военной доктрины так называемого Союзного государства (СГ), зеленый свет по которой Путин дал еще в декабре 2018 года, но АГЛ блокирует ее до сих пор, поскольку заседания Высшего госсовета СГ с лета 2018 так и не состоялось.

Не исключено также, что актуализируется вопрос о российской военной авиабазе в Беларуси. Не успело завершиться заседание ВНС, как прокремлевские военные обозреватели снова начали налегать на эту тему.





АГЛ хочет максимально затянуть время и вовлечь в игру Запад, однако финансовые проблемы поджимают, а потому переговорные позиции с Кремлем слабоватые.







