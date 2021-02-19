Лавров заявил о «разорванных в клочья» отношениях с ЕС

Глава МИД процитировал бывшего президента США Барака Обаму, который высказался похожим образом о российской экономике.





«Когда я выступал на интервью у Владимира Соловьева, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший президент США Обама, правда, про российскую экономику, отношения разорваны в клочья» — сказал министр.





Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Лаврова о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом. По ее словам, на протяжении многих лет позиция Москвы оставалась откровенной, прозрачной и очень понятной — Россия выступает за взаимодействие и развитие сотрудничества.



