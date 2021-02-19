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Лавров заявил о «разорванных в клочья» отношениях с ЕС

Отношения между Россией и Евросоюзом испорчены и «разорваны в клочья». Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Трансляция доступна на сайте издания.

Глава МИД процитировал бывшего президента США Барака Обаму, который высказался похожим образом о российской экономике.

«Когда я выступал на интервью у Владимира Соловьева, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший президент США Обама, правда, про российскую экономику, отношения разорваны в клочья» — сказал министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Лаврова о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом. По ее словам, на протяжении многих лет позиция Москвы оставалась откровенной, прозрачной и очень понятной — Россия выступает за взаимодействие и развитие сотрудничества.

12 февраля в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики. Министр подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от остального мира, но не должна исключать такого развития событий, пишет lenta.ru
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