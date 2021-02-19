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Срок без приговора: Павлу Северинцу продлили срок содержания под стражей

Политик Павел Северинец останется под стражей еще как минимум на два месяца, сообщила его жена Ольга Северинец.


"Срок содержания Павла Северинца по следственному процессу продлен еще на два месяца. Пошло движение по делу", - написала она на своей странице Facebook в пятницу.

Павел Северинец был задержан 7 июня возле дома после возвращения с акции. На следующий день он был осужден на 15 суток ареста. 

"Во время отбывания наказания у него было еще как минимум три административных судебных заседания, на которых ему добавляли каждый раз по 15 суток (всего он получил 60 суток в течение месяца)", - проинформировали правозащитники.

Также у Северинца оставались не отбытыми 30 суток, полученные за участие в акциях против "интеграции" с Россией, которые проходили в декабре 2019 года.

Однако и после отбытия всех этих суток на свободу политик так и не вышел.

Ранее международная организация Amnesty International объявила акцию срочной помощи по освобождению Северинца, заявив, что располагает информацией о жестоком обращении с ним. Организация также признала его узником совести.
Источник: interfax.by
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