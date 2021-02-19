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Егоров: Цель случайных репрессий - нагнетание страха в обществе

Раскручивая маховик репрессий, режим пытается посеять в обществе страх. Преодоление людьми этого страха - это именно то, чего боится сам режим, считает политолог Андрей Егоров

Егоров: Цель случайных репрессий - нагнетание страха в обществе
Под репрессии попадают совершенно любые люди, в том числе и те, которые поддерживают Лукашенко, массовый характер репрессий применяется режимом для того, чтобы полностью остановить все общество, однако, как считает политолог,  сделать это невозможно.

"Если мы понимаем природу своего страха, то мы можем и справляться с ним.

Мы должны стремиться к тому, чтобы самим не тиражировать и не раздувать этот страх в обществе, а также к продолжению нашего политического действия.

К сожалению, сейчас мы не можем многое противопоставить репрессиям, но противостоять страху — это в наших силах. 

И не только противостоять, но и поддерживать других людей, которые продолжают политически активно действовать, выражать им солидарность, гордиться их мужеством и духом — потому что именно в продолжении этого действия кроется главный фактор нашего будущего успеха.

А контуры будущего уже прорисовываются", - методолог и политолог Андрей Егоров анализирует развитие политического кризиса в Беларуси в новом выпуске "Барометра революции".
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