Теперь точно: Лукашенко укатил в Сочи - за три дня до переговоров. Зачем?
Лукашенко 19 февраля улетел в Сочи.
Это подтвердил телеграм-канал Пул первого, который, как предполагается, ведет его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт
Заметим, что встреча с Путиным запланирована на 22 февраля. Более того, еще сегодня утром пресс-секретарь Путина Песков говорил, что место встречи еще не определено.
В таком случае возникают вопросы, а куда и зачем вообще полетел Лукашенко. Кататься на лыжах или продавать страну?
14:36 19/02/2021
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