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Теперь точно: Лукашенко укатил в Сочи - за три дня до переговоров. Зачем?

Лукашенко 19 февраля улетел в Сочи.

Это подтвердил телеграм-канал Пул первого, который, как предполагается, ведет его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт


Заметим, что встреча с Путиным запланирована на 22 февраля. Более того, еще сегодня утром пресс-секретарь Путина Песков говорил, что место встречи еще не определено.

В таком случае возникают вопросы, а куда и зачем вообще полетел Лукашенко. Кататься на лыжах или продавать страну?
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