«Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих.





В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход.





В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия», - заявил Носкевич.





Напомним, Тарайковский был убит 10 августа 2020 года во время протестов в районе станции метро "Пушкинская". В МВД тогда сразу же заявили, что в руках у него было "неустановленное взрывное устройство". Однако появившиеся позже видео очевидцев свидетельствовали, что Тарайковский шел в поднятыми и пустыми руками, а силовики преднамеренно расстреляли безоружного человека - сначала один в спину, а потом другой - в упор! Второй выстрел и стал смертельным.



