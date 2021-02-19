Такое вот "правосудие": в СК признали, что Тарайковского убили силовики, но уголовного дела не будет!
Уголовное дело по факту убийства минчанина Александра Тарайковского заводить не будут, заявил председатель СК Беларуси Иван Носкевич.
«Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих.
В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход.
В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия», - заявил Носкевич.
Напомним, Тарайковский был убит 10 августа 2020 года во время протестов в районе станции метро "Пушкинская". В МВД тогда сразу же заявили, что в руках у него было "неустановленное взрывное устройство". Однако появившиеся позже видео очевидцев свидетельствовали, что Тарайковский шел в поднятыми и пустыми руками, а силовики преднамеренно расстреляли безоружного человека - сначала один в спину, а потом другой - в упор! Второй выстрел и стал смертельным.
15 января инициатива бывших силовиков BYPOL опубликовала звукозапись выступления человека, голос которого похож на голос заместителя министра внутренних дел полковника милиции Николая Карпенкова.
Позже независимая фонографическая экспертизы подтвердила, что голос на аудио действительно принадлежал Карпенкову, который ранее занимал должность начальника ГУБОПиК МВД.
В записи упомянуто и убийство Александра Тарайковского. Карпенков называет погибшего "дебилом и пьяницей".
"Мы, получается, взяли вчера коробку картонную. В четыре стола ее сложили, поставили на стул, — взяли и испробовали. Получается, картонная коробка насквозь, и стул насквозь, и понятно, чего этот умер, как его... [из зала: Тарайковский] ... пьяница и дебил. Он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь. Он стоял там в майке, и я думаю, что с обратной стороны майки она не задержится".
"Белорусский партизан"
13:47 19/02/2021
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