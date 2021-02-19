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Политолог: Лукашенко завидует Бабарико, поэтому и мстит

Политолог Дмитрий Болкунец в эфире "Эхо Москвы" прокомментировал массовые обыски и аресты независимых журналистов и правозащитников и начавшийся в Минске "суд" над Виктором Бабарико.

Напомним, 17 февраля в Минске начался судебный процесс по делу Белгазпромбанка. На скамье подсудимых все бывшее руководство банка, в том числе глава правления Виктор Бабарико. 

Дело рассматривается сразу в Верховном суде, и это, как ранее говорил один из адвокатов банкира Дмитрий Лаевский, заведомо лишает его подзащитного права на апелляцию, поскольку вышестоящей инстанции у Верховного суда нет.

А за день до этого 16 февраля у десятков белорусских журналистов и правозащитников по всей стране прошли обыски. Два человека задержаны по неизвестным пока основаниям. Силовики ищут доказательства того, что протестная активность 2020 года финансировалась из-за границы.
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