Лукашенко летит в Сочи прямо сейчас? Самолет готовят к вылету

Фото и своими наблюдениями они поделились с блогером Антоном Мотолько.





«После театра (Лукашенко в Купаловском смотрит "Павлинку" в исполнении нового состава - прим. БП) сразу в Сочи, продавать Беларусь? Пишут, что борт готовят к вылету, в MSQ толпы сотрудников СБП», — написал блогер в своем телеграм-канале и опубликовал фото самолета с президентской символикой, который находится вблизи здания аэропорта.













Напомним, в Сочи Лукашенко надеется встретиться с президентом РФ Путиным и выпросить у него кредит в 3 млрд долларов.





Правда, накануне сообщалось, что встреча должна состоятся 22 февраля. Возможно, Лукашенко захотел воспользоваться моментом и покататься на лыжах - и все это за наши деньги!







