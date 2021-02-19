Такое мнение высказал публицист, писатель, блогер Северин Квятковский, в передаче «Умные люди» на youtube-канале «Белорусы и рынок».





— Самый худший пессимистичный вариант может быть таким: Беларусь превратится в мини-версию Северной Ирландии 1970-ых годов. До 200 тысяч белорусов могут эмигрировать в другие страны, и это будут самые креативные и образованные люди. Протесты не могут быть бесконечно мирными.





Оставшиеся люди будут где-то что-то предпринимать. Их будут ловить и наказывать. Силы из соседних стран будут все это дело подогревать, чтобы протест тлел. Важно ведь не захватить власть, а контролировать ситуацию. Но это самый худший сценарий, который мне представляется возможным, если такая ситуация, как сейчас в Беларуси, будет продолжаться 1-2 года,- сказал Северин Квятковский.





Писатель подчеркнул, что нынешняя власть не хочет садиться за стол переговоров, а значит, никакого диалога с оппозицией не будет. Диалог возможен, но с некоторыми представителями власти, а не с Александром Лукашенко.





По мнению Северина Квятковского, состоявшиеся в августе выборы подтолкнули большую часть белорусского общества к тому, чтобы стать сторонниками оппозиции.





— Мне кажется, что до выборов была большая серая электоральная зона, состоящая из людей, которые были «ни за тех, ни за этих». Но после событий 9-12 августа многие белорусы пришли в ужас и присоединились к сторонникам перемен.





— Я не уверен, что масштабы сторон сопоставимы. Помню, был один митинг летом, на который свезли бюджетников со всей Беларуси и выдали им красно-зеленые флаги, но больше ничего подобного власти организовать не смогли.





— Белорусы не разделены по принципу симпатий к Западу или Востоку, как это было в Украине. Если не считать этнографических особенностей, то нет большой разницы между, например, жителями Гомеля и Гродно, - сказал Северин Квятковский.





Писатель считает, что весной снова начнутся массовые протесты.





- Послушайте, это беспрецедентно: прошло 15 маршей по 100 и больше тысяч человек, при этом там постоянно стреляли в мирных людей резиновыми пулями и кидали в них светошумовые гранаты. Люди со всего мира говорят нам, что они такого еще не видели, что белорусы очень смелые люди. Думаю, массовые протесты повторяться, когда потеплеет, - сказал Северин Квятковский.











