+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Минске вынесли приговор волонтеру штаба Бабарико Левону Халатряну: два года «химии»

В суде Фрунзенского района Минска рассмотрели дело политзаключенного Левона Халатряна — руководителя Ruin Bar в Оk16 и волонтера штаба Виктора Бабарико. Прокурор запросил для него два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Суд одобрил. Об этом сообщил телеграм-канал «Виктор Бабарико — официальный канал».



Дело рассматривала судья Юлия Близнюк, позицию гособвинения поддерживал старший помощник прокурора Павел Попков. Гособвинитель запросил для подсудимого два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение. Судья обвинение поддержала.

Также сообщается, что Левона отпустят в зале суда под «подписку о невыезде».

Напомним, Левона Халатряна задержали 11 августа 2020 года, он был сильно избит. Сначала его обвинили по статье 293 части 2 УК (Массовые беспорядки), но в декабре обвинение переквалифицировали на часть 1 статьи 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Согласно обвинению, Левон Халатрян принял активное участие в групповых действиях в ночь с 9 на 10 августа, которые повлекли грубое нарушение общественного порядка, а именно: публично призывал людей к таким действиям через интернет, перекрывал дороги по улицам Богдановича — Машерова и Куйбышева — Машерова в Минске, перекрывал движение транспорта, выкрикивал лозунги, громко хлопал в ладони. Якобы эти действия нанесли ущерб «Минсктрансу» на сумму 115 тысяч рублей.

Раньше мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Правозащитники признали его политзаключенным. Халатрян женат, у него есть маленький сын.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]