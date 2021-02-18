Фигурант уголовного дела о массовых беспорядках объясняет свои действия 10 августа автозаками на улицах, массовыми задержаниями и взрывами светошумовых гранат





17 февраля суд Московского района под председательством Веры Филоник продолжил рассматривать уголовное дело по обвинению девятерых брестчан в участии в массовых беспорядках на улицах 10 августа, сообщает 1reg.by.

В самом начале заседания один из них, предприниматель Тимур Ризапур попросил паузу для оказания ему медицинской помощи. По его словам, конвоиры продержали его в наручниках больше часа, из-за чего у него онемела одна рука. Помощь Тимуру была оказана, и он смог продолжить участие в судебном заседании. Супруга обвиняемого Елена направила в УВД и в областную прокуратуру жалобы, в которых сообщает об этом факте.





17 февраля в суде начался допрос обвиняемых. Допросить удалось пока только одного из них, 29-летнего отца двоих детей Сергея Кривченю. Он говорил о том, что не собирался целенаправленно причинять вред кому-то бы то ни было, в том числе сотрудникам правоохранительных органов. Они, дескать, сами спровоцировали агрессию людей массовыми задержаниями, а также взрывами светошумовых гранат в толпе, которые создавали «обстановку повышенной агрессии».





Так, Кривченя пояснил:





«Я приехал в центр города, узнав из СМИ о том, что там будет проходить акция против объявленных результатов выборов. В районе ЦУМа присоединился к протестующим, и мы стали двигаться в сторону бульвара. Нас было человек триста.





Напротив нас выстроились сотрудники милиции. Люди призывали их опустить щиты. Никакой агрессии с обеих сторон поначалу не возникало.





В какой–то момент начались задержания. Это обозлило людей. И они выстроились в цепь, чтобы было проще помешать задерживать. Когда на проспект Машерова выехало сразу несколько автозаков, люди еще больше взбудоражились.





В этот момент, как мне показалось, люди были уже очень резко настроены в отношении милиции. Тогда они стали выносить скамейки или их части на проезжую часть, чтобы помешать проезду автозаков. Я тоже вынес деревянную часть скамейки, при этом не ломал ее и не бросал.





Нас стали теснить ближе к Кобринскому мосту. Для этого силовики применили светошумовые гранаты. Когда они взрываются под ногами, это страшно и крайне неприятно. Именно тогда в ответ люди стали бросать камни и куски асфальта в шеренгу (милиционеров – ред.).

Я один раз бросил кусок тротуарной плитки, которых много валялось на газонах. В свое время я сам укладывал плитку на этом участке и знаю, что достать ее быстро и легко из тротуара не получится. Откуда она взялась на газонах, не могу сказать. При мне ее никто не доставал и не забрасывал с тротуара на газон.





Потом меня ранило осколком гранаты. Я много видел раненных людей, видимо, тоже осколками или пластиковыми пулями. Часть людей сумели разбежаться после того, как их оттеснили в сторону Кобринского моста. Я тоже стал убегать в сторону бульвара. В одном из дворов меня схватили двое сотрудников милиции и затолкали в автозак. При задержании сильно избили дубинками, в том числе били по голове».





Далее последовал диалог прокурора с обвиняемым Кривченей. Обвиняемый отвечал на вопросы государственного обвинителя.





Вопрос: «Вы прицельно бросали камень или плитку в сотрудников милиции?»





Ответ: «Нет, просто бросил в их сторону. Даже не знаю, долетел ли этот кусок до шеренги»





Вопрос: «Вы понимали, что грубо нарушаете общественный порядок?»





Ответ: «Да, понимал. Но это были эмоции. Мне показалось, что действия силовиков неправомерны и не соответствуют той угрозе, которая исходила от людей»





Столкновения с силовиками в Бресте 10 августа 2020





Вопрос: «Вы говорили, что видели кровь на рубашках и майках людей. На основании чего вы можете утверждать, что это была кровь, а не краска или еще что-то?»





Ответ: «Я видел раны на руках. Это была именно кровь, несомненно».





Вопрос: «Потерпевшие говорили, что светошумовые гранаты они стали использовать уже после того, как граждане стали бросать в них различные предметы. Вы не поддерживаете их показания?»





Ответ: «Нет, там, где я находился, все происходило как раз наоборот».





Вопрос: «Слышали ли вы какие-либо призывы со стороны граждан нападать на сотрудников милиции?»





Ответ: «Нет, таких призывов лично я не слышал. Были только призывы к сотрудникам милиции «сложить щиты». Это я точно слышал»





Вопрос: «Лично вы выкрикивали какие-либо лозунги, подстрекательства в адрес протестующих?»





Ответ: «Нет, я только кричал «милиция с народом», ничего больше».





Вопрос: «Ваше отношение к происходящему и непосредственно к вашим действиям, предпринятым в тот момент».





Ответ: «Я поддался эмоциям. Но хорошо, что сильно никто не пострадал».





Вопрос: «Готовы ли вы возместить материальный ущерб?»





Ответ: «Если речь идет о лавочке, да, готов. Хотя лично я не ломал ее, не крушил. Просто перенес деревянную часть, которая уже была кем-то отделена от бетонных опор, на другое место».





После допроса суду продемонстрировали фото- и видео-материалы, из которых видно, что задержания на Машерова и Советской, действительно, начались несколько раньше, чем стычки протестующих с милицией.





18 февраля суд продолжается. Напомним, всего по делу проходит 66 человек. Их обвиняют или подозревают по статье 293 УК РБ «Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооружённым сопротивлением представителям власти». Всем им грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.



