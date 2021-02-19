В Горецкой исправительной колонии его держали держали с 13 июля 2017 года, всего же в колониях строгого режима Жемчужный пробыл шесть с половиной лет.





10 июня 2015 года Витебский областной суд признал его виновным в подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну, незаконном приобретении средств для негласного получения информации, а также в даче взятки. Правозащитники считают наказание Жемчужного политически мотивированным.





Кто такой Михаил Жемчужный

Доцент, кандидат технических наук. Работал в Витебском технологическом университете и руководил в нем лабораторией, которая занималась проблемами промышленного изготовления водорода.





Автор ряда научных монографий и разработок. Первым в Беларуси зарегистрировал самодельный автомобиль на альтернативном топливе.





В 2006 году против него было возбуждено уголовное дело, инициированное, как утверждают правозащитники, КГБ. Ему предлагали дать показания против начальства, а когда он отказался, осудили на 5 лет за «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями».





После освобождения он занялся защитой прав заключенных. Стал членом правозащитной организации «Платформа», впоследствии — соучредителем новой организации «Платформа Инновейшн».





Второй раз его задержали в 2015 году после того, как осудили руководителя «Платформы Инновейшн» Андрея Бондаренко. По данным правозащитников, эпизоды преступной деятельности происходили в рамках оперативного эксперимента под контролем КГБ для выявления его связи с иностранными гражданами.





Правозащитники доказывают, что деятельность Жемчужного не была направлена на получение выгоды, а предварительное следствие и судебное рассмотрение дела против него были закрытыми и непрозрачными. Вынесенный ему приговор назвали необоснованным и политически мотивированным.





В Горецкой колонии осужденный провел немало времени в штрафном изоляторе и помещении камерного типа за, якобы, неповиновение администрации. Свои действия, по словам его адвоката, аргументировал необходимостью предупредить угрозу личной безопасности, а также посягательством на человеческие честь и достоинство. По его словам, угроза исходила от других осужденных.



