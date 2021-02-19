



Ранее Евгений Бабак занимал должность помощника прокурора / TUT.by









Евгению Бабаку. Что вынудило правоохранителей всё же начать расследование и не спустят ли дело на тормозах — эти и другие вопросы Еврорадио задало экс-помощнику прокурора Первомайского района Минска





— Я сам удивился, когда увидел эту новость. Я подумал, что это как-то непоследовательно и как-то поздно, — комментирует новость Евгений. — Возможно, кто-то из международной общественности начал на них [представителей властей. — Еврорадио] оказывать давление. Но верить в какое-то возвращение законности или придания видимости законности в стране после всех неадекватных приговоров? Возможно, пытаются как-то “затушить” что-то. Ведь скоро весна.

Шакуту сольют





В сообщении прокуратуры есть важный момент: подчёркивается, что “причастность сотрудников органов внутренних дел не установлена”. О чём говорит эта фраза?









Отдельным абзацем в сообщении прокуратуры упоминаются силовики, чья “причастность не установлена” / телеграм





— Все прекрасно понимают, что силовики имеют там отношение, вопрос — какого рода? — продолжает Бабак. — Мысль у меня такая, что, скорее всего, сольют Шакуту. Не знаю, имею ли я на эту мысль какие-то объективные соображения и право говорить об этом. Но это первая мысль, которая возникает после того, когда акцентируют внимание на том, что силовики не имеют отношения. Ну не Баскова же сольют, а сольют Шакуту.





Основанием подозревать кикбоксёра Дмитрия Шакуту причастным к избиению Романа Бондаренко послужили кадры с “Площади Перемен”. На них рядом с человеком, похожим на Шакуту, был замечен ещё один человек в маске. Он похож на председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.





Скриншоты из видео с “Площади Перемен” и фотография Шакуты с байкерами (в центре — экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич).

Найти легко. Вопрос — захотят ли?

— Грамотный человек, который работал в милиции или следствии, прекрасно понимает, что очень легко найти человека, даже если он был в маске, — убеждён бывший прокурорский работник. — Это всё отмечается, есть рапорт. Сотрудник милиции ведь не один самовольно куда-то пошёл, он был со своими коллегами. Были специальные машины, были специально откомандированные в определённое место. Это очень легко находится. Человек может себе даже “пальцы” срезать, чтобы не оставлять отпечатки пальцев. В нашем мире очень легко найти человека. Если захотеть — можно найти всех. Вопрос — захотят ли найти. Наивно думать, что в этой системе что-то будет расследовано.

Уголовное дело должны были возбудить сразу же!

Почему разбирательство не началось по горячим следам?





— Вопрос о возбуждении уголовного дела должен был стоять сразу же, как только Бондаренко доставили в больницу, когда он ещё был жив. Как он туда попал, с какими телесными повреждениями, как он пропал? Это сразу же возбуждение уголовного дела, — объясняет Евгений Бабак. — Чтобы вы понимали, такие уголовные дела, где кто-то где-то кого-то убил, одни из самых лёгких в расследовании, потому что следы остаются везде: это телесные повреждения, это кровь, отпечатки пальцев. Просто посчитай “два плюс два” — и найдёшь того, кто как минимум был к этому причастен. Потом вызываешь их на допрос, и они, если это не специально обученные люди, начинают колоться и сдавать друг друга. Этому учат на третьем курсе любого университета, а тем более в Академии МВД. Но это надо захотеть.

Матери не объяснишь

По какой статье будут привлекать виновных?





— Выражаясь юридическим языком, это не чистое убийство, а нанесение тяжких телесных повреждений, повлёкших по неосторожности смерть человека. Я думаю, Бондаренко избивали, но убивать не хотели. Я сомневаюсь, что человека конкретно ехали убивать. Но матери не скажешь, что, говоря юридическим языком, вашего сына не убили, а он погиб.





Роман Бондаренко





19 февраля в Минске начнётся суд по уголовному делу журналистки TUT.by Катерины Борисевич и врача БСМП Артёма Сорокина. Их обвиняют в разглашении медицинской тайны: Сорокин передал документ, который показывает, что Роман Бондаренко при попадании в больницу был трезв, а не пьян, как утверждают власти. Катерина об этом написала.