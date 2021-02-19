Bloomberg: Европа не решилась на санкции против российских олигархов





Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом дискуссии, передает finanz.ru





По их словам, некоторые страны ЕС опасаются «сжигать мосты» с Москвой, и поэтому санкции будут введены лишь в отношении чиновников и структур, непосредственно связанных с делом.





Сами санкции имеют широкую поддержку внутри ЕС, говорят источники Bloomberg. Но страны Прибалтики и Польши призывают действовать как можно быстрее, тогда как Германия и Италия предлагают не торопиться, напоминая, что санкции должны «выстоять» в суде, куда могут обратиться фигуранты «черных списков».





Сторонники Навального призывали ввести визовые запреты и заморозить активы госбанкиров, высших чиновников и двух миллиардеров - Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Но несмотря на поддержку в британском парламенте, Бундестаге и Европарламенте, министры иностранных дел не решились на такой сценарий.





Европейский суд по правам человека в среду потребовал немедленно освободить Навального, которому заменили условный срок на реальный и судят по делу о якобы клевете на ветерана, одновременно подготавливая второй процесс c обвинениями в хищении пожертвований Фонду борьбы с коррупцией.