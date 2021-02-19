



Утром 18 февраля суд Фрунзенского района Минска огласил приговор журналисткам «Белсата» Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой (Андреевой), которые 15 ноября 2020 года вели стрим с «Площади перемен». Судья Наталья Бугук согласилась с гособвинителем Алиной Касьянчик и назначила журналисткам по два года лишения свободы в колонии общего режима.





Журналистки признаны виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях).





В защиту осужденных журналисток выступило белорусское и мировое медиасообщество, Евросоюз, ОБСЕ и другие международные организации. Посольство США назвало «вопиющий» приговор Андреевой и Чульцовой очередным свидетельством того, что власти пытаются заставить СМИ замолчать и тем самым ограничить доступ белорусов к информации для достижения своих политических целей.





«Обвинения, предъявленные этим журналисткам, которые рассказывали о протесте и жестокой реакции на него со стороны милиции, являются явно надуманными. Это не первые журналисты, заключенные в тюрьму режимом в Беларуси, и мы призываем к немедленному освобождению всех 11 журналистов, до сих пор находящихся под стражей», – говорится в заявлении на сайте американской дипмиссии.





«Соединенные Штаты вновь заявляют, что белорусские власти имеют обязательства по защите основных свобод, особенно свободы собраний, слова и прессы, — подчеркивается в заявлении. — Сильные, независимые СМИ и доступ к информации являются условием верховенства закона и жизненно важны для успешного развития современного общества. Народ Беларуси заслуживает лучшего будущего, и Соединенные Штаты твердо его поддерживают».





«Репортеры без границ» «в ужасе» от приговора корреспондентам телеканала «Белсат», говорится в заявлении немецкого отделения этой международной организации.





«Этот незаконный приговор свидетельствует о том, что белорусские власти в борьбе с независимыми СМИ потеряли всякое чувство меры. Цель совершенна понятна: с помощью запугивания заставить журналистов замолчать», — заявил глава отделения Кристиан Мир.





«Мужественные журналисты, которые информируют о протестах в Беларуси, и без того живут в постоянном страхе быть задержанными и арестованнымиИх вынуждают не документировать критику правительства со стороны большой сти населения из-за перспективы провести несколько лет в тюрьме, то есть просто выполнять свою работу, как это делали Катерина Андреева и Дарья Чульцова», – отметил Мир и призвал немедленно освободить журналисток.





Его коллега, глава бюро «Репортеров без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье заявила, что приговор Чульцовой и Андреевой, «вынесенный после инсценировки судебного процесса, подтверждает криминализацию работы репортеров и стремление уничтожить всю независимую журналистику в стране».





Она напомнила белорусским властям об их обязательствах соблюдать Международный пакт о гражданских и политических правах, потребовала снять все обвинения с журналисток, освободить всех представителей СМИ, находящихся за решеткой, и прекратить их преследование.





В пятницу 19 февраля в Доме правосудия в Минске начнется суд над еще одной белорусской журналисткой – Катериной Борисевич, а также врачом БСМП Артемом Сорокиным.





Катерина – автор статьи, где со ссылкой на медицинские документы указывалось, что в крови погибшего Романа Бондаренко с «Площади перемен» не было алкоголя, хотя об обратном публично говорили Следственный комитет, представители Генпрокуратуры и Александр Лукашенко. Борисевич задержали 19 ноября. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 178 УК (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения права на работу и профессию. Родственники Романа претензий к СМИ и медперсоналу не высказывали, мать дала согласие на распространение информации о состоянии сына.





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По версии пресс-службы Генпрокуратуры, Борисевич «нарушила порядок получения, предоставления и распространения информации, составляющей врачебную тайну», сделала это «без согласия пациента или иных уполномоченных лиц в ходе неоднократных соединений по сетям электросвязи с Сорокиным» и «путем просьб и уговоров склонила его к предоставлению устной информации о пациенте, а также к передаче через мессенджер Telegram фотокопий медицинской документации Бондаренко».





Белорусские правозащитники признали Катерину Борисевич и Артема Сорокина политзаключенными, международная организация Amnesty International назвала их узниками совести.





Накануне суда стало известно, что коллегам Катерины из TUT.BY, Onliner, «Комсомольской правды в Беларуси», «Новага часу», БелаПАН и других независимых изданий отказали в возможности присутствовать на процессе в качестве журналистов из-за «ограниченности мест в зале судебного заседания и мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции».



