Главная новация законопроекта - это фактически неограниченное трактование понятия "экстремизм" к какой-либо общественной деятельности. Так, экстремизмом теперь можно будет считать "дискредитацию органов государственной власти", а также "Республики Беларуси".





Или еще: разжигание социальной вражды. Эти определения настолько "резиновые", что позволяют любую критику власти любого уровня, не говоря уже о Лукашенко, оценить как экстремистскую деятельность.





Теперь нарушение порядка проведения массовых мероприятий будет считаться проявлением экстремизма. Каждый участник акций протеста автоматически становится потенциальным экстремистом.





Есть в проекте какие-то совсем экзотические формулы. Так, теперь экстремизмом будет считаться совершение действий против «общественной морали» и «уклада семейных отношений» (?). Можно предположить, что в последнем случае речь идет о ЛГБТ.





Прокуроры областей и Минска получат право приостанавливать деятельность организаций даже за подготовку акций, которые можно оценить как экстремистские.





КГБ будет создавать список организаций и физических лиц экстремистского толка. Причем в перечне оснований занести в список есть такая: "иные основания, предусмотренные законодательством".





Представляете, какая свобода рук появляется у КГБ. Практически все оппозиционные партии попадают под этот пресс.





Проект может свидетельствовать о появлении правовой новации в жизни страны - запрета на профессии. Граждане, попадающие в указанный список, лишаются права занимать должности в органах государственного управления, в медицине, образовании.





Фактически вводится запрет на коммерческую деятельность (запрещены финансовые операции на сумму свыше 2000 базовых величин).





Также будет запрещено использовать интернет для экстремистской деятельности. Правда, непонятно, как это будет работать на практике.





Логика властей вполне понятна. Чтобы держаться на штыках в условиях, когда против режима выступает большинство населения, нужно криминализировать всякую общественно-политическую деятельность, не подконтрольную вертикали.





А инакомыслие, публичные проявления неудовольствия, критику государственных институтов объявит экстремизмом.





Мы видим, как сейчас в судах над политическими оппонентами прокуроры, судьи стремятся» натягивать сову на глобус", придумывать правовые основания для наказания. Сейчас их работа значительно упростится.





Разумеется, большинство населения в тюрьму не посадишь, даже если создать концлагерь для "острокопытных". Но напугать, заставить бояться - такая задача ставится.





Этим также может быть легализовано, легитимизировано своеволие силовиков. Теперь они будут совершать репрессии якобы на законном основании.





И никого все это не должно удивлять. В прежнем состоянии режим удержаться не может. Чтобы выжить, он должен наращивать жестокость без всяких границ.





Работает инстинкт выживания.