Класковский: Упования, что вот уж на этот раз Путин задаст Лукашенко такого жару, что только перья полетят, — представляются наивными
На встрече в Сочи 22 февраля Кремль наверняка затронет ряд неприятных для белорусского гостя тем, включая тему транзита власти, пишет политический аналитик Александр Класковский.
Но при этом упования некоторых наблюдателей: мол, вот уж на этот раз Путин задаст Лукашенко такого жару, что только перья полетят, — представляются наивными.
Да, наверняка в идеале Кремль предпочел бы иметь дело с менее увертливым и токсичным партнером. Но из кого выбирать?
Основные оппоненты Лукашенко выглядят в глазах Москвы чересчур прозападными или националистичными. Пророссийский же сегмент в Беларуси довольно маргинален.
Да и замутить здесь катавасию с целью смены главы государства — дело по многим причинам рискованное.
Причем для Путина явно неприемлемо, чтобы нынешнего правителя-союзника сбросила улица. А выборов как таковых в Беларуси нет. Заколдованный круг.
Конечно, какие-то варианты на перспективу Москва будет прикидывать и уже прикидывает (хотя бы потому, что никто не вечен). Но задачка совсем не проста.
Так что пока нынешним вождям двух родственных режимов, связанных одной цепью, суждено встречаться и вновь демонстрировать на телекамеры натянутые улыбки.
09:42 19/02/2021
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