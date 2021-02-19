Дмитриев: «Власть крадет у белорусов время»









— «Власть крадет у белорусов время» — теперь это реальность, а не просто красивое выражение, — пишет Андрей Дмитриев. — Потому что крадут не какое-то абстрактное будущее, а сутки, недели, года жизни конкретных людей. И, через них, у всего народа.





Словно этот «властный монстр», чуя, что его время подходит к концу, поедает чужое, в надежде, что сможет таким образом продлить свой час. Но у будущего времени всегда больше, чем у прошлого. И это бесит монстра.





Что мы можем сделать? Только вложить еще больше нашего времени и сил, чтобы вернуть украденное. Всё вернуть не получится, но часть точно можно. И сделать так, чтобы больше никто не смел воровать у белорусов жизни и будущее.