Фотофакт: Губернаторов учили стрелять из зениток
Витебского губернатора Николая Шерстнева сфотографировали за зенитно-пулеметной установкой.
На Гожском полигоне в Гродненской области губернаторы проходили сборы «Военная безопасность и оборона Республики Беларусь». Обратите внимание, что форма на Шерстневе не генеральская. Хотя ранее Лукашенко присваивал некоторым губернторам звания генералов и назначал командующими территориальными войсками.
"Белорусский партизан"
08:48 19/02/2021
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