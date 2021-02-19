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Фотофакт: Губернаторов учили стрелять из зениток

Витебского губернатора Николая Шерстнева сфотографировали за зенитно-пулеметной установкой.

На Гожском полигоне в Гродненской области губернаторы проходили сборы  «Военная безопасность и оборона Республики Беларусь». Обратите внимание, что форма на Шерстневе не генеральская. Хотя ранее Лукашенко присваивал некоторым губернторам звания генералов и назначал командующими территориальными войсками.
"Белорусский партизан"
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