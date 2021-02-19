Эйсмонт, Кочанова, Швед и другие. Великобритания ввела санкции против белорусских чиновников
Великобритания обновила санкционный список в отношении белорусских чиновников. Список опубликован на сайте британского правительства, в него вошли 27 человек — чиновники, судьи, силовики.
Фото: Reuters
В списке фигурируют глава Белтелерадикомпании Иван Эйсмонт, министр информации Игорь Луцкий, губернатор Гродненской области Владимир Караник, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, генпрокурор Андрей Швед, губернатор Минской области Александр Турчин и другие, сообщает TUT.BY.
В общей сложности теперь в санкционном списке Великобритании теперь 88 должностных лиц и 7 белорусских компаний.
07:42 19/02/2021
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