— Ваша заявка на аккредитацию отклонена, — сообщила журналистам помощник председателя суда Московского района Мария Гришенкова.

В качестве причины она назвала «ограниченность мест в зале судебного заседания и меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции».

По ее словам, аккредитовано «достаточное количество СМИ, чтобы обеспечить гласность судебного заседания». Какие именно СМИ смогут попасть на процесс, Мария Гришенкова назвать отказалась.





Это не первый случай, когда журналистам независимых изданий отказывают в допуске на открытые судебные заседания. 16 февраля на процесс над Катериной Бахваловой и Дарьей Чульцовой не пустили никого, кроме сотрудников ОНТ и СТВ. Днем позже, 17 февраля, на суд над топ-менеджерами «Белгазпромбанка», в том числе над Виктором Бабарико, допустили только журналистов белорусских госСМИ и российских информагентств.





В постановлении Пленума Верховного суда Республики Беларусь № 11 от 20 декабря 2013 года «Об обеспечении гласности при осуществлении правосудия и о распространении информации о деятельности судов» говорится, что основной формой реализации принципа гласности при осуществлении правосудия является возможность присутствовать в открытом судебном заседании лицам, не являющимся участниками процесса, журналистам средств массовой информации. Необоснованное ограничение доступа граждан в зал суда не допускается.

Напомним, что Артема Сорокина и Катерину Борисевич обвиняют в «разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия» (ст. 178 ч. 3 УК). Обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы. Катерина со ссылкой на врача и медицинские документы написала, что на момент поступления в больницу в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола.





СК и Александр Лукашенко заявляли, что умерший Роман Бондаренко был пьян.



