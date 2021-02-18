Председателя ОГП осудили на 15 суток за отказ давать подписку о неразглашении
За отказ давать в Следственном комитете подписку о неразглашении председатель ОГП Николай Козлов осужден на 15 суток ареста.
Судья Партизанского района Минска Михаил Макаревич расценил это как неповиновение, пишет ТГ-канал "Весна наблюдает".
Козлова вызывали в Следственный комитет еще в декабре 2020 года — по "делу Координационного совета". После того как политик в третий раз отказался давать подписку о неразглашении, участковый Партизанского РУВД составил на него протокол о неповиновении.
Политика не задерживали.
20:01 18/02/2021
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