В отдельно взятой стране ничего не изменилось. Незаурядные профессионалы садятся в тюрьмы и лишаются лицензии; общаются с подопечными в комнатах, набитых микрофонами; слушают обвинительные приговоры для своих клиентов, несмотря на блестяще проделанную юридическую работу.





Мой адвокат Илья Салей под домашним арестом.





Мой адвокат Максим Знак в том же СИЗО, что и я.





Моего адвоката Александра Пыльченко лишили лицензии.





Моего адвоката Людмилу Казак хотят лишить лицензии.





Совпадение? Нет. Режим убирает всех, кто должен защищать меня. Он нападает и не дает мне защищаться".





Мария Колесникова из СИЗО обратилась к адвокатам с мировым именем.





"Режим надеется, что скоро адвокаты в стране закончатся. Что еще немного и никто не осмелится защищать Марию Колесникову. Я убеждена, что этого не случится. Быстрее закончатся деньги, выделенные на полицейское государство.





Я прошу адвокатов с мировым именем не оставаться в стороне. С вашими коллегами в Беларуси обращаются, как с преступниками. Над ними издеваются, их преследуют, им угрожают и плюют в лицо. Нам нужна ваша помощь. Помогите нам не остаться без неприкосновенного права — права на защиту", -- написала она.





Напомним, что на 19 февраля назначено рассмотрение вопроса о лицензии адвокатов Людмилы Казак, Максима Конона, Михаила Кирилюка. Обращение в их защиту подписало уже более 100 их коллег.