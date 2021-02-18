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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Президент Польши призвал власти Беларуси амнистировать осужденных журналисток "Белсата"

В связи с вынесением приговоров журналисткам телеканала «Белсат» президент Польши Анджей Дуда призвал белорусские власти прекратить репрессии против свободы слова и гражданских прав. Он также призвал амнистировать обеих осужденных.


Как сообщил информационному радиоагентству Польши Кшиштоф Щерский из канцелярии президента, Анджей Дуда также попросил польских дипломатов передать свой "решительный протест" против задержания.

Дуда призвал страны Европейского союза "солидарно, последовательно и решительно реагировать на это дальнейшее проявление подавления основных прав и свобод".

Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой присудили по 2 года лишения свободы в колонии общего режима за стрим с «Площади перемен».
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