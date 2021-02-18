



Как сообщил информационному радиоагентству Польши Кшиштоф Щерский из канцелярии президента, Анджей Дуда также попросил польских дипломатов передать свой "решительный протест" против задержания.





Дуда призвал страны Европейского союза "солидарно, последовательно и решительно реагировать на это дальнейшее проявление подавления основных прав и свобод".





Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой присудили по 2 года лишения свободы в колонии общего режима за стрим с «Площади перемен».