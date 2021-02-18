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Сын за отца не отвечает? Эдуарду Бабарико продлили срок заключения под стражу еще на два месяца

"Сын за отца не отвечает", -- убеждал всех министр Макей. "Детей не трогайте!" -- вещал Александр Лукашенко. И вот.


Эдуарду Бабарико продлили срок заключения под стражей еще на два месяца, сообщила адвокат Ирина Воронкова.

Она отметила, что не может больше ничего сказать по данному поводу из-за подписки о неразглашении, передает Белапан.

«Даже информация о том, проводились ли с ним за все это время какие-то следственные действия, может быть расценена как разглашение тайны следствия», — отметила защитница.

По ее словам, со здоровьем у ее подзащитного все нормально, чувствует себя хорошо, «на позитиве». Корреспонденцию и передачи получает. О начавшемся суде по делу отца Виктора Бабарико и топ-менеджеров «Белгазпромбанка» знает, интересуется и волнуется, сообщила адвокат.

Эдуард Бабарико был задержан вместе с отцом 18 июня 2020 года и помещен в СИЗО КГБ. В то время он являлся главой предвыборного штаба Виктора Бабарико. Также Эдуард является создателем краудфандинговых платформ «Улей» и «МолаМола». С помощью последней собирали деньги на средства защиты для медиков, которые боролись с коронавирусом.

Бабарико-младшего обвиняют по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Вместе с отцом он признан политзаключенным.
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