За расклейку листовок - по два года ограничения свободы. В ответ на "Жыве Беларусь!" в суд вызвали милицию
Суд Сморгонского района 18 февраля огласил приговор по уголовному делу Руслана Валюка и Инессы Марковой. Молодые люди обвинялись в распространении листовок в городе путем их расклеивания, в которых содержались “заведомо ложные” сведения, которые оклеветали сотрудников милиции.
В течение двух дней, 24 и 25 сентября, у местных жителей, подозреваемых в расклейке листовок, прошли обыски. Как минимум семеро были задержаны. Им сообщили, что за распространение заведомо ложных сведений о сотрудниках МВД и местных чиновников возбуждено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса — "Клевета". Позже некоторых отпустили, но не всех. Именно за фото этих листовок в "ВКонтакте", был осужден сморгонец Ромуальд Улан.
На судебном заседании 12 февраля прокурор Андрей Клышевич в прениях потребовал "оценить" действия молодых людей 2 годами ограничения свободы.
Позицию прокурора поддержали и пострадавшие сотрудники Сморгонского РОВД, среди которых – начальник отдела охраны правопорядка Сморгонского РОВД Руслан Ткачев.
Адвокат же заявил о необходимости оправдания обвиняемых, так как не видит в их действиях состава преступления.
Сегодня был оглашен приговор: Руслану Валюку - два года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, Инессе Марковой – два года ограничения свободы без направления в учреждение открытого тира (“домашняя химия”).
Не обошдось без инцидента. После оглашения приговора в коридоре скандировали " Жыве Беларусь!”. Сразу же председатель суда Людмила Петрова запретила дежурному милиционеру выпускать из суда присутствующих, а сама вызвала милицию. В здании заблокировано около 20 человек. Часть их сбежала через окно, сообщают правозащитники.
13:48 18/02/2021
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