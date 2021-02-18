В течение двух дней, 24 и 25 сентября, у местных жителей, подозреваемых в расклейке листовок, прошли обыски. Как минимум семеро были задержаны. Им сообщили, что за распространение заведомо ложных сведений о сотрудниках МВД и местных чиновников возбуждено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса — "Клевета". Позже некоторых отпустили, но не всех. Именно за фото этих листовок в "ВКонтакте", был осужден сморгонец Ромуальд Улан.





На судебном заседании 12 февраля прокурор Андрей Клышевич в прениях потребовал "оценить" действия молодых людей 2 годами ограничения свободы.





Позицию прокурора поддержали и пострадавшие сотрудники Сморгонского РОВД, среди которых – начальник отдела охраны правопорядка Сморгонского РОВД Руслан Ткачев.





Адвокат же заявил о необходимости оправдания обвиняемых, так как не видит в их действиях состава преступления.





Сегодня был оглашен приговор: Руслану Валюку - два года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, Инессе Марковой – два года ограничения свободы без направления в учреждение открытого тира (“домашняя химия”).



