+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

За расклейку листовок - по два года ограничения свободы. В ответ на "Жыве Беларусь!" в суд вызвали милицию

Суд Сморгонского района 18 февраля огласил приговор по уголовному делу Руслана Валюка и Инессы Марковой. Молодые люди обвинялись в распространении листовок в городе путем их расклеивания, в которых содержались “заведомо ложные” сведения, которые оклеветали сотрудников милиции.

В течение двух дней, 24 и 25 сентября, у местных жителей, подозреваемых в расклейке листовок, прошли обыски. Как минимум семеро были задержаны. Им сообщили, что за распространение заведомо ложных сведений о сотрудниках МВД и местных чиновников возбуждено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса — "Клевета". Позже некоторых отпустили, но не всех. Именно за фото этих листовок в "ВКонтакте", был осужден сморгонец Ромуальд Улан.

На судебном заседании 12 февраля прокурор Андрей Клышевич в прениях потребовал "оценить" действия молодых людей 2 годами ограничения свободы.

Позицию прокурора поддержали и пострадавшие сотрудники Сморгонского РОВД, среди которых – начальник отдела охраны правопорядка Сморгонского РОВД Руслан Ткачев.

Адвокат же заявил о необходимости оправдания обвиняемых, так как не видит в их действиях состава преступления.

Сегодня был оглашен приговор: Руслану Валюку - два года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, Инессе Марковой – два года ограничения свободы без направления в учреждение открытого тира (“домашняя химия”).

Не обошдось без инцидента. После оглашения приговора в коридоре скандировали " Жыве Беларусь!”. Сразу же председатель суда Людмила Петрова запретила дежурному милиционеру выпускать из суда присутствующих, а сама  вызвала милицию. В здании заблокировано около 20 человек. Часть их сбежала через окно, сообщают правозащитники.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]