



«Вопрос о Бабарико останется на повестке дня отношений Беларуси и России»









Андрей Казакевич в комментарии Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наукв комментарии UDF.BY отметил: очевидно, что дело имеет «политический характер».





«Нет сомнений, что Бабарико будет одним из политзаключенных. Нет надежд на то, что рассмотрение процесса будет беспристрастным и будет проведено в соответствии с белорусским законодательством. Затем Бабарико как политзаключенный будет использоваться властями для политического торга», – сказал Казакевич.





Банкир много лет отработал в структуре «Газпрома», который имеет тесные связи с Кремлем. Почему Россия не содействовала освобождению Бабарико?





«Если диалог на этот счет был, то, значит, стороны не смогли договориться. Но не думаю, что консультации на этот счет закончены, если они были, то они будут продолжаться. Думаю, этот вопрос останется на повестке дня отношений Беларуси и России, хоть мы точно и не знаем, обсуждалась ли его судьба на высшем уровне», – сказал Казакевич.





Политолог обратил внимание, что даже оставаясь за решеткой, Бабарико является одним из популярнейших белорусских политиков.





«По соцопросам видно, что у него самый высокий рейтинг среди белорусских политиков. Не было опроса, в котором его поставили бы в пару с Лукашенко и предложили бы людям выбрать, но по логике других вопросов и по общим настроениям можно сделать вывод, что Бабарико в этой паре одержал бы победу», – считает Казакевич.





Благодаря чему банкир сохраняет популярность?





«После президентской кампании люди запомнили Бабарико как яркую альтернативу Лукашенко. Успешный менеджер, при этом достаточно мягкий, не связанный с радикализмом и агрессией. Это образ надежды сохраняется в сознании избирателей», – полагает Казакевич.





Каким может быть будущее Бабарико?





«Власти могли бы использовать его освобождение, чтобы продемонстрировать обществу процесс примирения, общенационального диалога. Политический потенциал самого Бабарико остается очень высоким. У него остается достаточно много сторонников и в бизнес-кругах, и в гражданском обществе, что могло бы помочь в создании политической структуры, например, партии. Если судить по последним высказываниям Бабарико, то он сохраняет самообладание и видит смысл в продолжении политической деятельности», – отме Казакевич.





«Несправедливое обвинение содействует популярности Бабарико»









Бывший руководитель ФПБ и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии UDF.BY отметил, что, по его мнению, Бабарико ждет «серьезный приговор».





«Такие поступки, которые сделал Бабарико, выдвинувшись в президенты, система и Лукашенко не прощают. Его посадили, чтобы другим не повадно было. Если бы Бабарико не изъявил желание выдвигаться в президенты, то вряд ли бы его кто-то вообще трогал. Столько лет человек проработал и все было в порядке, а тут резко нашлись нарушения, да еще какие», – сказал Гончарик.





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«Наверное, со стороны белорусских властей были какие-то встречные предложения: дескать, мы сами разберемся, уступив вам в чем-то другом», – не исключает Гончарик.





По его мнению, Кремль устраивает статус-кво в Беларуси на данный момент, но это не значит, что его позиция не изменится в будущем.





Почему у Бабарико остается большая популярность среди белорусов?





«Во-первых, его программа, его высказывания во время президентской кампании соответствовали ожиданиям людей. Во-вторых, сам Бабарико как личность, как опытный и подготовленный управленец, производил сильное впечатление. В-третьих, теперь сказывается несправедливое обвинение в его адрес», – считает Гончарик.





Сможет ли Бабарико вернуться в большую политику в будущем?





«Не устаю повторять, что Мандела стал президентом даже после десятилетий заключения. Уверен, у Бабарико будут возможности вернуться в политику. Читал его последнее интервью – оно дает основания так говорить», – сказал Гончарик.