Лукашенко заявил, что едет к Путину не за деньгами

Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным в 20-х числах февраля, об этом он заявил в четверг на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.