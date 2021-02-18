











– Это на 100% политическое решение, цель которого – запугать всех честных и независимых журналистов, – прокомментировал Павел Латушко приговор суда в отношении журналисток Белсата. – Катерина и Дарья самоотверженно и честно выполняли свою профессиональную деятельность как журналисты, и за это их нужно благодарить, а не судить.





Режим думает, что такими показательными судами, обысками, задержаниями, лишением аккредитаций и другими репрессиями он сможет скрыть от людей правду. Думает, что сможет заставить молчать людей, которые помогают всему миру видеть весь ужас, который творится в Беларуси из-за Лукашенко и его приближенных.





Но так не будет. Нельзя заставить молчать свободолюбивых людей. Нельзя скрыть правду, когда каждый человек способен делать фото, видео и передавать честную информацию. И каждый из нас, мы вместе будем выполнять миссию честной журналистики. Каждый из нас вправе считать себя журналистом правды против лжи.





Слова поддержки и глубокого уважения всем честным журналистам, блогерам и всем людям, которые показывают правду. Катерине Андреевой, Дарье Чульцовой и еще 253 политзаключенным – стойкости и веры в то, что в скором времени вы будете освобождены.





А судьи, которые выносят политические приговоры, должны знать: я буду добиваться санкций. Их имена и фамилии прочно вписаны в документы по незаконным делам. Сегодня максимальные ограничения для нечестных судей – один из главных приоритетов в отстаивании санкционной политики. В будущем наступит уголовная ответственность в отношении тех, кто нарушил присягу правосудию.