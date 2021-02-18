+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Премьер Грузии объявил об отставке

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что покидает свой пост. Это решение он объяснил разногласиями со своей командой по делу лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия.

Фото: РИА Новости 

«Моя твердая позиция заключается в том, что недопустимо вершить правосудие в отношении одного человека, если это создает риск здоровью и жизни наших граждан или создает возможность политической эскалации в нашей стране», — цитирует слова премьера «Рустави-2». Гахария занимал свою должность с сентября 2019 года, пишет Медуза.

17 февраля суд Тбилиси удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Мелия, которому вменяется организация беспорядков и участие в штурме парламента Грузии в 2019 году.

Утром в четверг сотрудники полиции не смогли попасть в офис партии «Единое национальное движение», чтобы арестовать Мелия. Там собрались около 200 человек, в том числе лидеры других оппозиционных партий, мешающие действиям полицейских.

20 июня 2019 года представители оппозиции устроили массовую акцию протеста в Тбилиси и ворвались в парламент. Это произошло после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте, сидя в кресле спикера.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]