Премьер Грузии объявил об отставке

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«Моя твердая позиция заключается в том, что недопустимо вершить правосудие в отношении одного человека, если это создает риск здоровью и жизни наших граждан или создает возможность политической эскалации в нашей стране», — цитирует слова премьера «Рустави-2». Гахария занимал свою должность с сентября 2019 года, пишет Медуза





17 февраля суд Тбилиси удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Мелия, которому вменяется организация беспорядков и участие в штурме парламента Грузии в 2019 году.





Утром в четверг сотрудники полиции не смогли попасть в офис партии «Единое национальное движение», чтобы арестовать Мелия. Там собрались около 200 человек, в том числе лидеры других оппозиционных партий, мешающие действиям полицейских.





20 июня 2019 года представители оппозиции устроили массовую акцию протеста в Тбилиси и ворвались в парламент. Это произошло после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте, сидя в кресле спикера.



