Почобут: «В центре внимания – девочка, которая делает за начальников грязную работу»
Известный журналист – о суде над Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой, за которым следили все.
Фото TUT.BY
– Все удивляются молодости гособвинителя на процессе журналисток «Белсата». А удивительного тут ничего нет, – пишет Анджей Почобут. – Просто подумайте про ее старших товарищей, которые ловко спихнули на 22-летнюю девочку с синими ногтями откровенно политическое дело. Что она им – «молодо, зелено, бесхарактерно». Глина, из которой можно лепить все что захочешь.
Им ее не жалко. Поэтому и бросают ее на такие дела.
Тем временем сами они, многоопытные и умудренные аппаратной жизнью, якобы в сторонке. В центре внимания – девочка. Она делает для них грязную работу. Однако она только микрофон.
Нет, мне тоже ее не жалко, она согласилась быть микрофоном. Могла отказаться. Ну полетела бы к черту ее карьера. И что? Но она сделала свой выбор и услужливо озвучивает заготовленные тезисы.
И тем не менее большую злость вызывают ее хитрые начальнички.
10:39 18/02/2021
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