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– Все удивляются молодости гособвинителя на процессе журналисток «Белсата». А удивительного тут ничего нет, – пишет Анджей Почобут. – Просто подумайте про ее старших товарищей, которые ловко спихнули на 22-летнюю девочку с синими ногтями откровенно политическое дело. Что она им – «молодо, зелено, бесхарактерно». Глина, из которой можно лепить все что захочешь.





Им ее не жалко. Поэтому и бросают ее на такие дела.





Тем временем сами они, многоопытные и умудренные аппаратной жизнью, якобы в сторонке. В центре внимания – девочка. Она делает для них грязную работу. Однако она только микрофон.





Нет, мне тоже ее не жалко, она согласилась быть микрофоном. Могла отказаться. Ну полетела бы к черту ее карьера. И что? Но она сделала свой выбор и услужливо озвучивает заготовленные тезисы.





И тем не менее большую злость вызывают ее хитрые начальнички.