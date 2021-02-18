Гособвинитель Алина Касьянчик посчитала, что их вина в совершении преступления по части 1 статьи 342 УК доказана, и запросила два года лишения свободы в колонии общего режима для каждой. Сегодня судья Наталья Бугук вынесла решение: признать виновными и назначить наказание в виду двух лет лишения свободы в колонии.





По решению суда, вещдоки — четыре ежедневника, наклейки, ткань бело-красно-белого цвета должны уничтожить. А технику и жилеты с надписью «Пресса» — конфисковать.





Катерину Бахвалову (псевдоним — Андреева) и Дарью Чульцову задержали вечером 15 ноября 2020 года. В тот день они вели прямой эфир из квартиры дома на «Площади перемен», где образовался стихийный мемориал Романа Бондаренко. На протяжении более пяти часов Катерина и Дарья вели стрим: в режиме реального времени показывали, как собираются люди, подъезжают силовики и проводят задержания, а после ликвидируют народный мемориал. После разгона участников акции силовики вошли в квартиру, откуда велся стрим, и задержали журналисток.





Позже им предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».





Все это время — уже больше трех месяцев — Дарья Чульцова и Катерина Бахвалова находятся в СИЗО. Правозащитники признали их политическими заключенными. В изменении меры пресечения во время судебного разбирательства им отказали.





По мнению следствия, журналистки организовали действия, грубо нарушающие общественный порядок, что повлекло нарушение работы транспорта, а также участвовали в них. Путем озвучивания информации из «деструктивных аккаунтов в социальных сетях» они осуществили сбор активных участников протеста «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».





Защита настаивала на невиновности журналисток. В тот день, когда Катерина и Дарья вели стрим, в Минске не было мобильного интернета, то есть участники акции протеста не могли наблюдать за прямой трансляцией. В высказываниях Катерины Бахваловой эксперты-лингвисты не обнаружили призывов к каким-либо групповым действиям. По их мнению, информация, озвученная во время прямого эфира, констатирует происходящее и носит нейтральный характер. Ни один из свидетелей со стороны обвинения, которые выступили на процессе, не заявил, что именно действия журналисток привели к тому, что на площади собрались люди, а движения личного и общественного транспорта оказалось заблокированным.





— Фактически мы установили, что Катерина Бахвалова осуществляла работу журналиста. За эти д ия она и Дарья Чульцова уже больше трех месяцев находятся за решеткой. Мы полагаем, что в действиях Бахваловой и Чульцовой отсутствует состав преступления, — подчеркнул в судебных прениях адвокат Сергей Зикрацкий.





По мнению следствия, действия журналисток привели к остановке 19 маршрутов общественного транспорта, что нанесло «Минсктрансу» ущерб на более чем 11 тысяч рублей. Семьи Чульцовой и Бахваловой возместили ущерб, и предприятие отказалось от гражданского иска в отношении журналисток. Хотя на суде так и не было установлено, кто именно перекрыл движение на дороге.





В своем последнем слове журналистки подчеркнули, что все материалы дела указывают на их невиновность.





Здесь вы можете почитать, как проходили все три дня судебного разбирательства: первый — 9 февраля, второй — 16 февраля, третий — 17 февраля.



