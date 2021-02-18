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Не прошло и три месяца! Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко

Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. Об этом утром 18 февраля сообщила Генеральная прокуратура.


«Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

При этом отмечается, что «причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена».

Напомним, 11 ноября в Минске неизвестные похитили Романа Бондаренко у подъезда собственного дома. Он вышел во двор, чтобы помешать срезать БЧБ-ленточки. Спустя некоторое время его привезли из РОВД в больницу, где он умер, не приходя в сознание. У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, отек мозга и множественные ушибы.
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