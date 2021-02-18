



«Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.





При этом отмечается, что «причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена».





Напомним, 11 ноября в Минске неизвестные похитили Романа Бондаренко у подъезда собственного дома. Он вышел во двор, чтобы помешать срезать БЧБ-ленточки. Спустя некоторое время его привезли из РОВД в больницу, где он умер, не приходя в сознание. У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, отек мозга и множественные ушибы.