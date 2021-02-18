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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Более 30 организаций гражданского общества Украины выступили в поддержку коллег из Беларуси и требуют усиления санкций

Украинские общественные организации в связи с массовыми обысками правозащитников и журналистов в Беларуси приняли коллективное заявление.


В документе говорится: 

"Можно сделать вывод, что белорусские власти давно готовилась нанести сокрушительный удар по гражданскому обществу, которое оставалось чуть ли не единственным предохранителем от структурного произвола в стране. Вероятно, в ближайшее время мишенями репрессий станут и другие активные представители Белорусского общества.

На наших глазах режим Лукашенко демонстративно и грубо нарушает все взятые Республикой Беларусь обязательства в сфере прав человека. Если его не остановить, преступления против прав человека в Беларуси станут еще более грубыми и массовыми, что в итоге принесет страдания не только белорусскому народу, но и подорвет всю систему коллективной безопасности в Европе.

Напоминаем, что "Декларацией о правозащитниках " страны-члены ООН признали, что деятельность правозащитников является залогом коллективного мира и устойчивого развития. Давление на правозащитников является недопустимым нарушением обязательств белорусского правительства в сфере прав человека, взятых перед мировым сообществом. В сложившейся ситуации обязанностью всех демократических стран является возбуждение всех необходимых действий для того, чтобы остановить незаконное давление на правозащитное и журналистское сообщества Беларуси и предотвратить еще более грубые и массовые нарушения.

Мы обращаемся к Верховной Раде Украины, Кабинету Министров, Министерству иностранных дел Украины, Президенту Украины с призывом:

требовать от государственных органов Беларуси немедленно прекратить преследование правозащитников и независимых журналистов;

публично осудить репрессии и политическое давление со стороны белорусских властей на правозащитников и независимых журналистов;

призвать правительства стран-партнеров ввести более жесткие экономические санкции и усилить международную изоляцию режима Александра Лукашенко;

отказаться от экономического сотрудничества с государственными предприятиями Республики Беларусь и коммерческими структурами, аффилированными с белорусскими властями;

в случае отсутствия должной реакции белорусских властей, рассмотреть вопрос о разрыве дипломатических отношений с Республикой Беларусь.
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