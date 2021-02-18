Суздальцев: Лукашенко бессмысленно и зеркально повторяет Януковича

Лукашенко — банкрот, и он не может себе позволить уехать из Южной столицы России без денег, которые он будет буквально выдавливать из российского президента, пишет в своем телеграм-канале российский политолог, которого в свое время насильно выдворили из Беларуси Андрей Суздальцев.