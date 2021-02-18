Трамп впервые выступил в СМИ после ухода с поста





Об этом сообщает The Hill.

В частности, Трамп назвал Лимбо легендой.





"Вокруг не так много легенд, но он - легенда. <...> Он очень сильно любил эту страну. Он очень сильно любил людей этой страны", - сказал Трамп. Он добавил, что разговаривал с радиоведущим три-четыре дня назад.

Раш Лимбо умер в возрасте 70 лет после борьбы с раком легких. Он был одной из самых влиятельных медиафигур в США. Дональд Трамп в 2020 году наградил ведущего Президентской медалью свободы.





Напомним, инаугурация Байдена состоялась в Вашингтоне 20 января.





Отметим, что Дональд Трамп - 45-й президент США. Он занял пост главы государства 20 января 2017 года. Осенью 2020 года он проиграл президентские выборы демократу Джо Байдену.