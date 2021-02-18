В Сенат США внесена резолюция, не признающая итоги выборов в Беларуси





Резолюцию представила в Комитет по иностранным делам двухпартийная группа из 13 сенаторов, включая Билла Китинга, Марси Каптур и Брайана Фитцпатрика.





Резолюция содержит призыв к продолжению адресных санкций, разработанных совместно Соединенными Штатами, Евросоюзом и рядом других государств против режима Лукашенко, грубо нарушающего права человека, и, в частности, против избиркома Беларуси, деятельность которого привела к фальсификации итогов президентских выборов 2020 года.





В резолюции поднимается вопрос о необходимости разработки и введения новых санкций против белорусских государственных компаний, ущемляющих права работников за участие в продемократических мероприятиях. Авторы документа призывают к проведению международного расследования в этой связи.





Одновременно предлагается увеличить финансовую поддержку демократических движений, организаций, их активистов и независимых СМИ Беларуси со стороны иностранных государств. Тем иностранным субъектам, кто, наоборот, ранее оказывал финансовую поддержку режиму Лукашенко, включая приобретение белорусских гособлигаций и других ценных бумаг, рекомендуется пересмотреть свою политику по отношению к Беларуси.





Документ содержит призыв к проведению в Беларуси свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ.



