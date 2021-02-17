+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Time: Тихановская вошла в топ-100 молодых лидеров

Бывший кандидат в президенты Беларуси и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская вошла в топ-100 молодых лидеров по версии американского журнала Time. Издание опубликовало глобальный список TIME100 Next о людях, которым предстоит «формировать будущее».

«Каждый в этом списке стоит на пороге исторических свершений. Фактически многие из них уже сделали это», — приводит издание слова редактора «старшего» рейтинга Дэна Маскаи.

Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)


В списке журнала шесть категорий, Тихановскую включили в раздел «лидеров», колонку о ней написал глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо. Помимо Тихановской, в соответствующий раздел внесены премьер-министр Финляндии Санна Марин, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а также директор платформы Robinhood Владимир Тенев и другие политики и предприниматели.
РБК
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]