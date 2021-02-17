Time: Тихановская вошла в топ-100 молодых лидеров

«Каждый в этом списке стоит на пороге исторических свершений. Фактически многие из них уже сделали это», — приводит издание слова редактора «старшего» рейтинга Дэна Маскаи.





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В списке журнала шесть категорий, Тихановскую включили в раздел «лидеров», колонку о ней написал глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо. Помимо Тихановской, в соответствующий раздел внесены премьер-министр Финляндии Санна Марин, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а также директор платформы Robinhood Владимир Тенев и другие политики и предприниматели.



