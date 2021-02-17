Аналитик: Отношения с «чистого листа» надо начинать с новой властью





Глава МИД Владимир Макей на ВНС озвучил новый курс внешней политики. Курс не совсем новый, поскольку де-факто он осуществлялся не один год. Просто министр признал неспособность официального Минска выстроить адекватную внешнюю политику.

Складывается ощущение, что, как и после кровавого воскресенья 2010 года, так и сейчас, после кровавых событий 2020 года, белорусский режим надеется, что конфликт с Евросоюзом утрясется сам собой. Возможно ли это?





«Белорусский партизан» задал этот вопрос аналитику Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадиму Можейко.





- Большинство стран Евросоюза не признало Лукашенко легитимным президентом, против официального Минска уже введены три пакета санкций, готовится четвертый. Как можно характеризовать нынешнее состояние белорусско-европейских отношений?





- С символической точки зрения отношения находятся в самой нижней точке. До сих пор страны Евросоюза никогда ранее не признавали выборы нелегитимными и даже в самые худшие времена считали Лукашенко президентом. Сейчас все наоборот, дела обстоят хуже некуда, разве что осталось изгнать послов Евросоюза. Но до этого пока не дошло.

Но если мы сравним европейские санкции, введенные в 2011 году и сейчас, то санкциям есть куда еще расти. Европейские санкции не настолько сильны, тем более все потенциальные фигуранты «черных списков» предпринимают неимоверные усилия по невключению себя в эти списки. На мой взгляд, это показывает, что европейские санкции даже в таком усеченном виде работают и далеко не так безобидны, как их фигурантам хотелось бы представлять.





- Глава МИД утверждает, что с десятком европейских стран товарооборот за 2020 год даже вырос. С кем же так успешно ведется торговля?





- Статистика белорусского товарооборота с Европой не отличается особой реальностью. Насколько я помню, большой товарооборот всегда приходился на Великобританию и Нидерланды – страны, где находятся белорусские нефтетрейдеры. Но размещение нефтейдеров в этих странах не означает, что в них попадала нефть. А кроме того, торговля нефтью – это производная от белорусско-российской торговли. Поэтому статистическая торговля не отражает политическую ситуацию. Скорее, более показательна ситуация со странами Балтии: с ними сохраняется серьезная торговля просто потому, что мы соседи. Но мы видим, что Беларусь находится буквально в одном шаге, чтобы перенести значительную часть экспорта нефтепродуктов из балтийских портов в российские. Это сугубо политическое решение – в экономическом плане мы только потеряем.





- Макей считает напряженность в отношениях с Евросоюзом временными трудностями, которые надо пережить. А потом – отношения нормализуются. Так случилось после президентской кампании 2010 года. Возможна ли перезагрузка отношений сейчас?





- Начинать отношения с чистого листа хорошо с новой властью, в этом плане смена первого лица – хорошее подспорье для возобновления отношений. Как мы видим по Украине, приход Зеленского к власти дал некий шанс к нормализации отношений, пусть и очень ограниченной. Поэтому для нормализации в первую очередь нужны политические перемены в Беларуси. Владимир Макей, как человек не глупый, прекрасно это понимает, просто не может говорить такие вслух. В нынешней ситуации, с учетом проводимой Лукашенко политики, властям только и остается надеяться, что все утрясется само собой. Но предпосылок, что ситуация нормализуется сама собой, нет никаких.

Все-таки после событий 2010 года нормализация отношений между Минском и Брюсселем произошла после конфликта в Украине, после того, как Беларусь заняла «особую позицию» в регионе. Конечно, нельзя исключать появление нового «Крыма» и неожиданное изменение возможностей. Но исходя из нынешних возможностей, ни нового Крыма, ни новых возможностей для белорусского режима не просматривается.





- На ВНС Макей озвучил новую формулу внешней политики, которую лично я бы назвал «пошаговой стратегией сдачи независимости Беларуси». Как вы ее оцениваете?





- Макей больше говорил про формулу диверсификации белорусского экспорта. Предыдущая формула (33+33+33 – по треть экспорта на Россию, Европу и остальной мир) всегда была декларацией, а не отражала реальную ситуацию. Внешняя торговля Беларуси в 2020 году выглядит так: на Россию приходится 45% экспорта и 50% импорта. Еще до того, как Макей озвучил новую формулу, она была реальностью. Фактически это признание экономической реальности и признание своей неспособности изменить эту ситуацию. Хотели диверсифицировать экспорт, но не смогли даже в той ситуации, когда внешнеполитическая конъюнктура была значительно лучше. А сейчас на это вообще лучше не рассчитывать. Макей просто признал то, что и так не удалось.





- Но Макей говорил не только про экономику, но и политику.





- Мне кажется, белорусская дипломатия очень любит разные витиеватые эпитеты, особенно в случаях, когда хочется громко крикнуть, но крикнуть не о чем. Раньше мы часто слышали про «железное братство» с Китаем, хотя на практике ничего не менялось. Так и здесь: в сложившейся ситуации Лукашенко важно продемонстрировать России максимальную лояльность перед возможной встречей с Путиным, у которого Лукашенко (по версии Коммерсанта) собирается просить 3 миллиарда долларов из кредитной линии на БелАЭС, которые еще не использованы. В этом смысле ВНС стало пропагандистским мероприятием, во многом обращенным к России. Отсюда – и российский флаг на сцене, и клятвы в братстве, и конечно же, слова Воскресенского о площади России в Минске. Наверное, послу Мезенцеву было приятно слышать такие панегирики, но, боюсь, Путину от этого ни жарко, ни холодно. В Кремле понимают цену подобным заявлениям Лукашенко; когда нужны деньги, Лукашенко готов рассказать про «братство». Но как только надо дистанцироваться от России, тут же начинают петь песни, что Бабарико и Тихановский – это агенты Кремля и появляются басни про вагнеровцев. Лукашенко с удивительной легкостью меняет свою риторику.







