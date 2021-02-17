



Поддержать Виктора Бабарико пришли десятки людей, но на суд их не пустили​





Еврорадио поинтересовалось, в каких еще процессах участвовал этот судья.





Несколько интересных фактов:

В Верховный суд его назначили в октябре 2020-го, дело Бабарико — первый громкий процесс для Любовицкого в ВС.





Любовицкий был среди тех, кто рассматривал резонансное "дело медиков". Тогда за решетку по обвинению во взятке попали известные медики и некоторые чиновники.





Также он рассматривал другое идеологически важное для властей дело — против публицистов "Регнума".





Любовицкий вел и дело о гибели солдата Александра Коржича — этот процесс был очень громким. Трех военнослужащих обвинили в превышении полномочий, взятках и хищении, однако суд поддержал шаткую версию о якобы самоубийстве парня.





Наконец, именно Любовицкий оставил в силе приговор об аресте журналиста "Белсата" Александра Борозенко в 2017-м.